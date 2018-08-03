Мы в соц.сетях:
СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

 Минстрой разработал методику определения IQ российских городов

Минстрой разработал методику определения IQ российских городов
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

 Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов
СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

СМИ: Школьные учителя поулчат рекомендации по работе с учениками-агрессорами

 Минстрой разработал методику определения IQ российских городов

Минстрой разработал методику определения IQ российских городов
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

МО РФ: С 2015 года домой вернулись 1,5 миллиона сирийцев

 Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов

Действующий лидер Зимбабве победил на выборах с результатом 50 процентов
0:58   3 Августа 2018
Весь мир

Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах

Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах

Действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента после подсчета голосов в девяти из десяти провинций, сообщает телеканал SABC со ссылкой на данные избиркома.

Мнангагву, представляющего правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) поддержали более двух миллионов избирателей.

Его соперник из оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC) Нельсон Чамиза набрал почти 1,9 миллиона голосов. Таким образом, Мнангагва обогнал Чамизу почти на 315 тысяч голосов.

Чамиза победил на выборах в столице. За него проголосовали более 48 тысяч человек, тогда как за действующего лидера - 204 тысячи.

Итоги голосования в провинции Западный Машоналенд объявят позже.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#зимбабве #выборы президента #мнангагва
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...