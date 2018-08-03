Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах

Действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента после подсчета голосов в девяти из десяти провинций, сообщает телеканал SABC со ссылкой на данные избиркома.

Мнангагву, представляющего правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) поддержали более двух миллионов избирателей.

Его соперник из оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC) Нельсон Чамиза набрал почти 1,9 миллиона голосов. Таким образом, Мнангагва обогнал Чамизу почти на 315 тысяч голосов.

Чамиза победил на выборах в столице. За него проголосовали более 48 тысяч человек, тогда как за действующего лидера - 204 тысячи.

Итоги голосования в провинции Западный Машоналенд объявят позже.