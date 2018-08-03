Мы в соц.сетях:
По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

 Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи

Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

 Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах

Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах
По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

 Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи

Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

 Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах

Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах
0:42   3 Августа 2018
Весь мир

Сирийские ПВО сбили два израильских беспилотника

Сирийские ПВО сбили два израильских беспилотника

Системы противовоздушной обороны Сирии сбили два израильских беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевого командира.

Ближе к полночи по московскому времени сирийское национальное агентство САНА сообщило, что системы ПРО Сирии ликвидировали вражескую цель на западе от Дамаска. При этом не уточнялось, какая цель была уничтожена.

Собеседник РИА «Новости» сообщил, что ПВС сбили два шпионских беспилотника-разведчика, принадлежащих Израилю.

Во вторник российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что границу Сирии и Израиля будут контролировать только регулярные части сирийской армии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #израиль #пво
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...