Сирийские ПВО сбили два израильских беспилотника

Системы противовоздушной обороны Сирии сбили два израильских беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевого командира.

Ближе к полночи по московскому времени сирийское национальное агентство САНА сообщило, что системы ПРО Сирии ликвидировали вражескую цель на западе от Дамаска. При этом не уточнялось, какая цель была уничтожена.

Собеседник РИА «Новости» сообщил, что ПВС сбили два шпионских беспилотника-разведчика, принадлежащих Израилю.

Во вторник российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что границу Сирии и Израиля будут контролировать только регулярные части сирийской армии.