По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

Следователи назначили экспертизы по делу сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, сообщает столичный главк СКР.

В рамках уголовного дела по изъятому из квартиры оружию назначена баллистическая экспертиза. Также эксперты изучат нож и молоток - по ним проводятся дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судэкспертизы.

Также будут проведены другие работы, которые помогут установить обстоятельства инцидента. На данный момент получены копии записей с камер видеонаблюдения в подъезде и осмотрен блок видеорегистратора от домофона.

Следователями допрошены знакомые и родственники обвиняемых.

Ранее СМИ рассказали о том, что в Москве в подъезде жилого дома по Алтуфьевскому шоссе было найдено тело 57-летнего мужчины, который погиб в результате множественных колото-резанных ножевых ранений в грудь и шею. В ходе расследования были задержаны три дочери погибшего – девушки в возрасте 17,18 и 19 лет