Мы в соц.сетях:
По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

 Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи

Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

 Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах

Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах
По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

 Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи

Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

В МО РФ рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

 Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах

Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах
0:21   3 Августа 2018
Россия

По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

По делу сестер Хачатурян следователи назначили ряд экспертиз

Следователи назначили экспертизы по делу сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, сообщает столичный главк СКР.

В рамках уголовного дела по изъятому из квартиры оружию назначена баллистическая экспертиза. Также эксперты изучат нож и молоток - по ним проводятся дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судэкспертизы.

Также будут проведены другие работы, которые помогут установить обстоятельства инцидента. На данный момент получены копии записей с камер видеонаблюдения в подъезде и осмотрен блок видеорегистратора от домофона. 

Следователями допрошены знакомые и родственники обвиняемых.

Ранее СМИ рассказали о том, что в Москве в подъезде жилого дома по Алтуфьевскому шоссе было найдено тело 57-летнего мужчины, который погиб в результате множественных колото-резанных ножевых ранений в грудь и шею. В ходе расследования были задержаны три дочери погибшего – девушки в возрасте 17,18 и 19 лет

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#суд #хачатурян #экспертизы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...