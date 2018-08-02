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Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи

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22:29   2 Августа 2018
Россия

Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи

Международный фестиваль Sochi Jazz Festival открылся в Сочи

В Сочи стартовал девятый международный Sochi Jazz Festival. Все началось с джазового шествия, которое прошло по улице Навагинской, от ЦУМа до Площади флага. Его возглавил народный артист России, президент фестиваля Игорь Бутман.

Всего в параде участвуют около 300 человек. В мероприятии принял участие мэр Сочи  Анатолий Пахомов. Он играл на ударном инструменте.

Подобные праздники джаза проводятся в Сочи с 2002 года. Сначала там проходил фестиваль «Акваджаз». В 2010 его возродили в рамках проекта «Культурная Олимпиада». В прошлом году прошел  ребрендинг фестиваля, в результате чего он сменил название на Sochi Jazz Festival. В торжественных мероприятиях участвуют джазовые артисты из России, США и стран Европы.

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Автор: Виктория Разумовская
#сочи #культура #общество #джаз #sochi jazz festival
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