Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы
Из-за сообщений о стрельбе объявили тревогу на военно-воздушной базе «Райт-Паттерсон» в штате Огайо, США. Инцидент произошел в здании 830, где располагается больница Райт-Патт.
Около 12.40 по местному времени были мобилизованы аварийно-спасательные службы, включая службы безопасности и пожарное отделение.
Местное издание Dayton Daily News пишет, что в госпитале на базе забаррикадировался неизвестный с оружием.
ALL CLEAR GIVEN AT WPAFB. AVOID THE MEDICAL CENTER: LATEST FROM THE SCENE HERE: https://t.co/w2IokZfwSe pic.twitter.com/pXXbxeEaHG— Dayton Daily News (@daytondailynews) August 2, 2018