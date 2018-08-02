Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы

Из-за сообщений о стрельбе объявили тревогу на военно-воздушной базе «Райт-Паттерсон» в штате Огайо, США. Инцидент произошел в здании 830, где располагается больница Райт-Патт.

Около 12.40 по местному времени были мобилизованы аварийно-спасательные службы, включая службы безопасности и пожарное отделение.

Местное издание Dayton Daily News пишет, что в госпитале на базе забаррикадировался неизвестный с оружием.