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Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы

Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы

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 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

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Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы

Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы

 Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник
22:21   2 Августа 2018
Весь мир

Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы

Объявлена тревога на военной базе в Огайо из-за стрельбы

Из-за сообщений о стрельбе объявили тревогу на военно-воздушной базе «Райт-Паттерсон» в штате Огайо, США. Инцидент произошел в здании 830, где располагается больница Райт-Патт.

Около 12.40 по местному времени были мобилизованы  аварийно-спасательные службы, включая службы безопасности и пожарное отделение.

Местное издание Dayton Daily News пишет, что в госпитале на базе забаррикадировался неизвестный с оружием.

 

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Автор: Виктория Разумовская
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