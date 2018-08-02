Суд арестовал всех трех сестер, убивших отца в Москве

Московский суд арестовал всех трех сестер, которые убили своего отца из-за якобы жестокого обращения.

Тело мужчины нашли в одном из домов на Алтуфьевском шоссе со множеством колото-резаных ран. Три его дочери признали вину. Одна из них и позвонила в полицию после убийства. По их словам, мужчина долгое время причинял им «моральные страдания», неоднократно угрожал оружием.

Девушки заявили, что мужчина первый на них напал, находясь под действие наркотиков. В ходе обыска в квартире действительно нашли целый арсенал с оружием: арбалет, травматический пистолет, сигнальный револьвер, охотничье ружье, а также пневматические пистолет и револьвер. Пока неизвестно, законно ли погибший хранил это все дома.

Девушкам предъявлены обвинения по статье «Убийство».