Каких наемников ищут в Африке, или Чем занимаются русские на континенте

Русская речь здесь звучит с XIX века.

Михаил Ходорковский ценою жизни трех журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева — открыл для себя Африку. В Центрально-Африканской республике (ЦАР) они по заданию олигарха искали «российских наемников». Целями, от которых они по невыясненным обстоятельствам отклонились, значились объекты, где с весны 2018 года работают гражданские инструкторы из России. Работают по приглашению правительства и с согласия комитета Совета безопасности ООН, следящего за оружейными санкциями в отношении ЦАР.

Гражданские инструкторы, до которых не доехали журналисты, о трагедии слышали.

«Конечно, об этом газеты и в интернете пишут», - сообщил «Политике Сегодня» инженер систем оповещения, по имени и фамилии просит себя не называть.

Он тот самый гражданский инструктор, которого Ходорковский предпочел бы назвать наемником.

«Я вообще-то не только военными системами занимаюсь, но и гражданского назначения», - уточняет собеседник агентства.

В горячих точках инженер никогда не был. Был в Китае по работе. И на выставках в Европе. В командировку в ЦАР отправился вместе с группой коллег. На предприятии предложили. Согласились все, кому предлагали. Но не всех отпустили супруги и дети.

«Интересно же посмотреть мир. Да и валюта.. пусть времена уже и не советские, но все равно важно», - объясняет он.

Летели с пересадками в Москве и Дубае. По дороге присоединились еще люди.

— Есть телохранители, есть военные инструктора, ветераны спецподразделений.

— А люди из ЧВК?

— Сложный вопрос. На них же это не написано. Тут все люди профессиональные.

В столице ЦАР Банги спокойнее, чем в провинциях. Город, конечно, большей частью похож на деревню. Асфальта почти нет, гостиницы есть, курить разрешено в номерах, алкоголь строго запрещен, как и местные девушки. Впрочем, желающих завязать знакомство среди россиян нет.

«Спид», - лаконичен инженер.

На улицу выходить одному тоже запрещают. На работу возят в шаттлах. В зависимости от объекта, делегации сопровождают микроавтобусы, либо полиция, либо военные.

Чем занимаются в ЦАР российские специалисты, в МИД РФ не скрывают — помощь в инструктаже военных. Стране, в которой альянс террористов «Селека» седьмой год не оставляет попыток захватить власть, нужна сильная армия. Россию стабильность в ЦАР интересует для «взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов». Страна богата месторождениями алмазов, урана, золота и даже нефти. Вот только воспользоваться своими ресурсами из-за тактики перманентной революции исламского подполья не может.

«Местные хорошо относятся к нам. Они привыкли к иностранцам. Да и вопросы-то между нами рабочие. Техника здесь преимущественно французская, японская есть, куда без нее. И индийская, рядом и дешево», - оценил инженер.

Рядом и также опасно на востоке от ЦАР. Там лежит Судан, с 2011 года расколотый на Южный и просто Судан. Президент последнего Омар Башир в ноябре 2017 года привозил главе России Владимиру Путину «ключ от Африки». Оставить его Москве он готов в обмен на помощь в борьбе с вмешательством США во внутренние дела страны.

Россия и Судан уже между собой сотрудничают. Судан закупает у России зерно. Есть и совместные проекты в энергетике, геологоразведке, в сфере мирного атома. А небо южной части страны, ныне независимой, помнит вертолеты «Ютэйр», которые в рамкам миротворческой миссии ООН в зоне Дарфурского конфликта (UNAMID) с 2004 года выполняли от поисково-спасательных операций до санитарных заданий. И днем, и ночью.

Ту работу «Ютэйр» отметил благодарностью командующий южным сектором гибридной миссии UNAMID бригадный генерал Ийома Нвокондо Ийома. Российские СМИ больше привлекла история с захватом менеджера и техника компании в 2011 году. Собеседник «Политики Сегодня» из компании «Ютэйр» в этом момент находился по работе в Уганде. И советовал не нагнетать истерию:

«Это не «Исламское государство» и не «Аль Каида» (обе организации террористические и запрещены в России). Это не Сомали. Я не знаю, кто это, но могут быть и регулярные солдаты. Денег они давно не получали».

Разговор опять же на условиях анонимности. Сказывается недоверие к прессе. Был негативный опыт с ТВ-корреспондентом, который приехал в Монровию (Либерия), «корчил на камеру из себя отважного героя, который ничего не боится, увидел, что все хорошо, вернулся домой и написал про кучи трупов, бандитизм и про расизм в отношении белых».

Настоящими в репортаже были только трупы, которых люди, напуганные проверками Минздрава Либерии на эболу и малярию, оставляли на дороге, чтобы инспекции не коснулись родственников.

«Заболеть этим вирусом невероятно сложно, он передается только через слюну или кровь», - объясняет собеседник.

Персоналу авиакомпания тогда раздавала дистанционные термометры, чтобы на расстоянии бороться с угрозой. Проводили инструктажи. Никто не заболел. Менеджера и техника «Ютэйр» из Судана спустя два месяца вызволили из плена без выкупа и применения силы.

Особое отношении к русским в Африке не забыл военный эксперт, литератор, Борис Подопригора. В 1977-78 годах он был переводчиком военных советников СССР служил в Эфиопии, защищать православие которой еще в XIX веке Российская империя посылала гусаров-добровольцев. В XX веке советские интернационалисты защищали социалистический выбор страны.

«В Эфиопии понимали, что на первом этапе (война за Огаден) им не остановить сомалийцев без советской помощи, - объясняет Подопригора. - На втором, когда бои сместились на север - в Тигре и Эритрею, - не обойтись. К русским вполне лояльное отношение. И к рядовому, и к населению. Был один случай, выбивающийся, но он не показателен».

Эфиопско-сомалийская война в историю вошла как «война оружием врага». Диктатор Сиад Барре, мечтавший создать свой СССР (Сомалийский ССР) при помощи Москвы и Гаваны, развязал ее против Эфиопии, где капитализм построенный военными США только что рухнул. Куба и Советский союз поддержали в итоге Эфиопию, вооруженную американскими M-16 и F-5 Freedom Fighter, а Штаты помогали, без успеха, Сомали, на вооружении которой остались «Калашниковы» и советское ПВО. В Эфиопии, когда туда пришли советские инструкторы, помнили американские порядки. И удивлялись бесстрашию русских.

«У американцев были куда более жесткие требования к безопасности, чем наши, - говорит Подопригора. - Это связано со страховой практикой. Американец не мог выйти за пределы базы, а уж тем более пойти на базар. Его не столько инструкции, сколько и инстинкты не пускали. Страховая тут же бы поставила перед командованием вопрос о профессиональной квалификации. У нас не было столь жестких требований, мы ходили на базар на мероприятия. Чаще без последствий».

Чаще но не всегда. Умирали советские инструктора в половине случаев из-за неосторожности. Остальное - боевые потери. Два переводчика, как вспоминает Подопригора, погибли в самолете, который сбили:

«Один из них был в моей фуражке».

Чуть было не погиб в Африке и другой собеседник «Политики Сегодня», консультирующий местный бизнес. Теракт. Бомба взорвалась в десятке метров от спикера. В остальном в Зимбабве ему нравится.

«Агрессии к русским нет - многие знают Путина, - рассказывает он. - Возможно, что благодаря чемпионату по футболу, реклама которого до сих пор встречается на улицах. Финал показывали на главной площади на большом экране».

Проблема в том, что отличить русского от любого другого белого, у местных не выходит. Расизма как такового в стране нет, только отдельные проявления.

«В день Африки на кассе магазина местный парнишка лет 20 вежливо попросил пройти перед нами на кассу, потому как у него всего одна бутылка местного пойла. А потом на голубом глазу предложил за него расплатиться, потому что сегодня «не день белых», - рассказал консультант.

Белый в стране по умолчанию считается богатым. Речь не только об уличных попрошайках или карманниках. Даже партнеры по бизнесу могут попросить заплатить за них в кафе, дать денег сверху.

«Если ведешь с ними дела - на любом уровне нужно быть готовым, что у тебя попросят больше денег, или сорвут сроки, потому как торопиться тут не принято. Помню статью в местной газете. Пишут о создании нескольких сотен рабочих мест, а заканчивают словами «многие зимбабвийцы не хотят работать, и предпочитают лежать в парке на солнышке». Впрочем, люди с хорошим образованием и чего-то добившиеся вполне адекватные деловые партнеры».

Сотрудничество России со странами Африки вышло на новый уровень за последний год. В Москву визит в ноябре 2017 года совершил глава Судана Омар аль-Башир. В мае 2018 президент ЦАР Фостен Арканж Туадера посетил ПМЭФ. В июле на полях саммита БРИКС Владимир Путин встретился с избранным в феврале президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и с новым президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.