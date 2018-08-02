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 Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник
21:52   2 Августа 2018
Россия

Ходорковский хотел «купить» посты в Telegram-каналах после убийства россиян в ЦАР

Ходорковский хотел «купить» посты в Telegram-каналах после убийства россиян в ЦАР

​Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский пытался массово «скупить» Telegram-каналы, чтобы его не упоминали с негативом в связи с убийством Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР. Статья об этом появилась в Daily Storm. 

Автор Telegram-канала «Караульный» в интервью RT уточнили, что Ходорковский собирался купить не именно Telegram-каналы, а серии постов, чтобы они транслировали его позицию и взгляд на случившееся. Иными словами, экс-глава ЮКОСа хотел купить лидеров общественного мнения, чтобы те продвигали его мысли, однако ему отказали.

Ходорковский хотел «купить» посты в Telegram-каналах после убийства россиян в ЦАР

Конкретная сумма не обсуждалась, поскольку до этого не доходило. Караульный подчеркнул, что те, кому поступило такое предложение, отказались сразу же, поскольку им не позволяют идти на это морально-этические принципы.

Напомним, после гибели журналистов в ЦАР многие активные пользователи соцсетей и блогеры обвинили в случившемся Михаила Ходорковского. Дискуссия в сети развернулась нешуточная.

Ходорковский хотел «купить» посты в Telegram-каналах после убийства россиян в ЦАР

В Telegram-канале «ОПЕР Слил» заявили, что олигарха было бы неплохо допросить на тему финансирования документального фильма, который снимали журналисты.

Журналист Максим Кононенко подробно разобрал случившееся на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что погибшие репортеры лишь выполняли заказ Ходорковского. Освещение якобы деятельности «русских наемников» нельзя назвать подвигом.

«Они умерли за деньги Ходорковского. Вот за что они умерли», — подытожил он.

Другой журналист, Павел Пряников, также обвинил Ходорковского в смерти журналистов. Он считает, что их послали на верную смерть, не дав сопровождения и защиты.

«Передвигаться там можно только под прикрытием вооруженного отряда», — отметил он.

Телеведущий Владимир Соловьев тоже задался вопросом, кто обеспечивал безопасность журналистам, какие цели они преследовали в ЦАР. Он напомнил, что поездка была оформлена как туристическая.

«Так в отпуск или по заданию редакции? Кто занимался обеспечением безопасности?» — спрашивает Соловьев.

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Автор: Виктория Разумовская
#ходорковский #журналисты #общество #цар
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