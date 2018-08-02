Ходорковский хотел «купить» посты в Telegram-каналах после убийства россиян в ЦАР

​​Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский пытался массово «скупить» Telegram-каналы, чтобы его не упоминали с негативом в связи с убийством Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР. Статья об этом появилась в Daily Storm.

Автор Telegram-канала «Караульный» в интервью RT уточнили, что Ходорковский собирался купить не именно Telegram-каналы, а серии постов, чтобы они транслировали его позицию и взгляд на случившееся. Иными словами, экс-глава ЮКОСа хотел купить лидеров общественного мнения, чтобы те продвигали его мысли, однако ему отказали.

Конкретная сумма не обсуждалась, поскольку до этого не доходило. Караульный подчеркнул, что те, кому поступило такое предложение, отказались сразу же, поскольку им не позволяют идти на это морально-этические принципы.

Напомним, после гибели журналистов в ЦАР многие активные пользователи соцсетей и блогеры обвинили в случившемся Михаила Ходорковского. Дискуссия в сети развернулась нешуточная.

В Telegram-канале «ОПЕР Слил» заявили, что олигарха было бы неплохо допросить на тему финансирования документального фильма, который снимали журналисты.

Журналист Максим Кононенко подробно разобрал случившееся на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что погибшие репортеры лишь выполняли заказ Ходорковского. Освещение якобы деятельности «русских наемников» нельзя назвать подвигом.

«Они умерли за деньги Ходорковского. Вот за что они умерли», — подытожил он.

Другой журналист, Павел Пряников, также обвинил Ходорковского в смерти журналистов. Он считает, что их послали на верную смерть, не дав сопровождения и защиты.

«Передвигаться там можно только под прикрытием вооруженного отряда», — отметил он.

Телеведущий Владимир Соловьев тоже задался вопросом, кто обеспечивал безопасность журналистам, какие цели они преследовали в ЦАР. Он напомнил, что поездка была оформлена как туристическая.