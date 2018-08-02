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 Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ

Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ
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 Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ

Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ
21:12   2 Августа 2018
Весь мир

Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ

Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ

Экспертное сообщество по свободе слова обвинило главу США Дональда Трампа в давлении на представителей СМИ и поведении, противоречит основным положениям о работе прессы.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Совета ООН по правам человека.

В документе говорится, что действия Трампа могут увеличить угрозу насилия в отношении журналистов. В поддержку заявления выступили спецдокладчик ООН Дэвид Кэй и спецдокладчик межамериканской комиссии по правам человека Эдисон Ланца.

В ООН призвали прекратить нападки на прессу, поскольку прямым долгом журналистской деятельности является создание ответственного, честного и прозрачного правительства.

Эксперты негативно отзываются о позиции Трампа и его администрации по отношению к журналистам, которые систематически получают угрозы во время политических кампаний лидера. Помимо этого они заявили, что американскому правительство необходимо прекратить использовать Закон о шпионаже в целях раскрытия источников СМИ и последующего давления на них.

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Автор: Екатерина Розина
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