Сирия последние новости. Армия зачищает земли к юго-западу от Алеппо, теракт в Идлибе

Хроника основных событий в Сирии за минувшие сутки.

К юго-западу от города Алеппо продолжаются перестрелки между правительственными войсками и радикальными формированиями. По данным Masar Press Agency, исламисты окопались в районе поселения Халса. Столкновения также отмечаются в пригороде административного центра Ар-Рашидин. Al Masdar New сообщает о гибели полевого командира оппозиции Юнуса Аль-Шибли, а также десятка рядовых боевиков. Армия перешла в наступление после недавних обстрелов жилых кварталов Алеппо джихадистами.

В районе поселения Телль Захаб провинции Хомс задержаны несколько мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками, сообщает источник Telegram (nors2017).

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил об активизации террористов «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ) в районе военного лагеря Ат-Танф, где базируются войска США. Ранее Генштаб ВС РФ призвал Вашингтон расформировать базу, поскольку та мешает доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Ар-Рукбан».

В поселения Марааба и Гусум на юго-западе провинции Даръа идет колонна гуманитарной помощи по линии Красного полумесяца. Об этом сообщает Twitter-канал организации. Автомобили доставляют продукты питания и медикаменты. Также Дамаск направил в районе группу медиков для оказания помощи пострадавшим.

В городе Идлиб одноименной провинции прогремел мощный взрыв. Al Masdar News сообщает, что устройство сработало в одном из автомобилей близ здания бывшего Центрального банка Сирии. Источник в Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о 16 раненых, среди которых есть боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» - крыла запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Подконтрольные вооруженной оппозиции источники утверждают, что взрыв дело рук игиловцев.