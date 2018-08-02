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 Московский суд постановил арестовать вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Московский суд постановил арестовать вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
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20:58   2 Августа 2018
Россия

Московский суд постановил арестовать вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Московский суд постановил арестовать вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

В Останкинском суде Москвы в ходе заседания, посвященного избранию меры пресечения в отношении трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, вынесено решение о помещении под стражу второй девушки.

Об этом из зала суда сообщает ТАСС, отмечая, что суд вынес решение относительно средней сестры – 18-летней Ангелины Хачатурян, которую арестовали сроком на два месяца. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении младшей сестры 17 летней Марии Хачатурян. В скором времени суд должен вынести решение об избрании  меры пресечения в отношении их 19-летней сестры.

Напомним: ранее сын убитого в Москве в конце июля Михаила Хачатуряна – Арсен вступился за отца, которого его сестры, пытаются выставить, как домашнего тирана. При этом молодой человек заявил, что убийство отца не было случайным или совершено в состоянии аффекта, так как его сестры обсуждали совершение преступления за 6-7 часов до того, то есть планировали его.

Московский суд постановил арестовать вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

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Автор: Адександр Люблинский
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