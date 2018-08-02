Венгрия считает, что Украина сама виновата в проблемах при вступлении в ЕС и НАТО

Об этом заявил представитель венгерского МИД Тамаш Менцер. Его слова привело агенство MTI.

Менцер отметил, что венгерский премьер Виктор Орбан выразил сомнение в реальности киевских стремлений вступить в Евросоюз и НАТО. Политик тогда призвал смотреть на «фактическое положение дел». Менцер добавил, что хоть Киев и взял курс на «откровенную атаку» венгерской диаспоры, Будапешт не станет менять политики и продолжит «осуществлять справедливый подход».

Представитель МИД напомнил, что Венгрия недавно пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатья, чтобы обеспечить водоснабжения региона.