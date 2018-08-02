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 Московский суд постановил арестовать вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Московский суд постановил арестовать вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

 Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ

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20:48   2 Августа 2018
Весь мир

Венгрия считает, что Украина сама виновата в проблемах при вступлении в ЕС и НАТО

Венгрия считает, что Украина сама виновата в проблемах при вступлении в ЕС и НАТО

Об этом заявил представитель венгерского МИД Тамаш Менцер. Его слова привело агенство MTI.

Менцер отметил, что венгерский премьер Виктор Орбан выразил сомнение в реальности киевских стремлений вступить в Евросоюз и НАТО. Политик тогда призвал смотреть на «фактическое положение дел». Менцер добавил, что хоть Киев и взял курс на «откровенную атаку» венгерской диаспоры, Будапешт не станет менять политики и продолжит «осуществлять справедливый подход».

Представитель МИД напомнил, что Венгрия недавно пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатья, чтобы обеспечить водоснабжения региона.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #киев #политика #весь мир #венгрия
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