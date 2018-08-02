Не оставляйте их у нас: Додик призвал ЕС открыть границы и забрать мигрантов

Евросоюзу пора открыть границы и забрать весь поток мигрантов, а не осуждать за отсутствии гуманности другие государства, заявил глава Республики Сербской (РС, входит в Боснию и Герцеговину, БиГ — прим.ред.) Милорад Додик.

Слова лидера передает национальное телевидение страны.

Додик ответил на заявления западных и европейских государств о заинтересованности в БиГ и миграционных центрах на ее территории. Он подчеркнул, что энтитет не может принять миграционные центры, более того, местное правительство выступает против убежища для беженцев в Боснии и Герцеговине, поскольку в противном случае они получат гражданство и останутся в стране на постоянной основе.

По его словам, РС мало волнует политика Запада и Европы, поскольку она идет вразрез с национальными интересами БиГ. На обвинения в отсутствии гуманности Додик предложил ЕС открыть границы и забрать всех мигрантов, которые появились по их вине.

«Откройте границы и примите этих мигрантов, которых вы сами произвели, не оставляйте их у нас», — возмутился он.

При этом лидер подчеркнул, что правительство готово помогать мигрантам пройти через РС, поскольку для этого уже приняты все необходимые меры. Это означает, что беженцы не смогут задерживаться длительное время на территории энтитета, но местные власти будут способствовать их оперативному передвижению через Республику Сербскую.

Также для решения миграционного вопроса по инициативе Додика в РС появится специальный орган.