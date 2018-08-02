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20:27   2 Августа 2018
Ближнее зарубежье

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

ГПУ не выявила следов теракта в убийстве журналиста Шеремета

Об этом говорится в официальном ответе Генпрокуратуры Украины (ГПУ) на обращение гражданской жены журналиста Павла Шеремета и владелицы интернет-издания «Украинская правда» Алена Притула.

Ранее стало известно, что Притула обратилась в суд с требованием квалифицировать убийство Шеремета по статье «террористический акт».

В ходе следственных проверок признаков, подходящих под статью о теракте, не выявлено, говорится в заявлении ведомства.

По версии следователей, мотивом преступления стала месть за профдеятельность. 

Шеремет подорвался в собственном автомобиле 20 июля 2016 года. Трагедия произошла в Киеве. Долгое время журналист работал на российском телевидении, состоял в штате Первого канала. Последние пять лет жизни он работал на территории Украины, писал для «Украинской правды» и выходил в эфиры «Радио Вести».  

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Автор: Екатерина Розина
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