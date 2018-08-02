РУСАДА: Четверо российских спортсменов дисквалифицированы сроком на четыре года

Антидопинговое агентство России (РУСАДА) сообщило о временной дисквалификации двух легкоатлетов – Владислава Гринчука и Юлии Ступиной, бобслеиста Александра Солдатеноква и пауэрлифтера Игоря Семина, уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Пресс-служба Российского антидопингового агентства сообщает, что решения о четырехлетней дисквалификации указанных спортсменов были приняты соответственно ВФЛА (Всероссийской федерацией легкой атлетики), Федерацией бобслея и Федерацией пауэрлифтинга в исполнение вердикта РУСАДА.

Напомним: ранее СМИ сообщили о попадании Украины и Белоруссии в перечень стран, в которых выявлен высокий риск употребления допинга.