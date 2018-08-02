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20:42   2 Августа 2018
Россия

РУСАДА: Четверо российских спортсменов дисквалифицированы сроком на четыре года

РУСАДА: Четверо российских спортсменов дисквалифицированы сроком на четыре года

Антидопинговое агентство России (РУСАДА) сообщило о временной дисквалификации двух легкоатлетов – Владислава Гринчука и Юлии Ступиной, бобслеиста Александра Солдатеноква и пауэрлифтера Игоря Семина, уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Пресс-служба Российского антидопингового агентства сообщает, что решения о четырехлетней дисквалификации указанных спортсменов были приняты соответственно ВФЛА (Всероссийской федерацией легкой атлетики), Федерацией бобслея и Федерацией пауэрлифтинга в исполнение вердикта РУСАДА.

Напомним: ранее СМИ сообщили о попадании Украины и Белоруссии в перечень стран, в которых выявлен высокий риск употребления допинга.

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Автор: Александр Люблинский
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