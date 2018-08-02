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20:48   2 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Рядом с Конгрессом США обнаружена машина с оружием и боеприпасами

СМИ: Рядом с Конгрессом США обнаружена машина с оружием и боеприпасами

В четверг в Вашингтоне полиция задержала мужчину, который оставил оружие и боеприпасы в машине, припаркованной неподалеку от Конгресса США. Об этом сообщил телеканал АВС.

Стражи правопорядка патрулировали территорию вокруг Капитолийского холма. Один из них заметил оружие в припаркованном автомобиле. Транспортное средство обыскали. В результате, помимо оружия, были обнаружены боеприпасы. Владельца автомобиля задержали и отправили в полицейский участок. 

Правоохранители заявили, что пока нет доказательств, которые бы указали на связь с терроризмом.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #оружие #общество #конгресс сша
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