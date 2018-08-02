СМИ: Рядом с Конгрессом США обнаружена машина с оружием и боеприпасами

В четверг в Вашингтоне полиция задержала мужчину, который оставил оружие и боеприпасы в машине, припаркованной неподалеку от Конгресса США. Об этом сообщил телеканал АВС.

Стражи правопорядка патрулировали территорию вокруг Капитолийского холма. Один из них заметил оружие в припаркованном автомобиле. Транспортное средство обыскали. В результате, помимо оружия, были обнаружены боеприпасы. Владельца автомобиля задержали и отправили в полицейский участок.

Правоохранители заявили, что пока нет доказательств, которые бы указали на связь с терроризмом.