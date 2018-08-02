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 Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера
Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

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20:25   2 Августа 2018
Весь мир

Украинский посол: Порошенко может поучаствовать в 73-й сессии ГА ООН

Украинский посол: Порошенко может поучаствовать в 73-й сессии ГА ООН

Украинское посольство в США подготавливает возможность того, чтобы президент страны Петр Порошенко смог принять участие в предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом в четверг сообщает агентство Укринформ, приводя заявление украинского посла в США Валерия Черновола.

«Планируется участие президента Украины в 73-й сессии Генассамблеи ООН», - сказал дипломат, в частности, добавив при этом: - «Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить постоянную динамику двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях».

Напомним: ранее Черновол рассказал о том, что Вашингтон подготавливает начало прямых поставок на Украину боевых катеров, для того, что бы дать Киеву возможность установить контроль на море.

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Автор: Александр Люблинский
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