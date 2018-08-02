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20:32   2 Августа 2018
Россия

Депутат скептически отнеслась к предложению Титова выходить на пенсию по стажу

Депутат скептически отнеслась к предложению Титова выходить на пенсию по стажу

Избранница полагает, что выкупить недостающие для полноценной пенсии годы стажа готовы далеко не все.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил обратиться к опыту европейский стран и отказаться от понятия пенсионный возраст в пользу пенсионного стажа. Омбудсмен предлагает определить стаж для каждой профессии с правом выкупа недостающего срока для получения полноценной пенсии.

«Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по-полной», - объяснил журналистам Титов.

Соответствующие предложения уже подготовил институт экономики роста имени Петра Столыпина и направил их правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам.

Депутат скептически отнеслась к предложению Титова выходить на пенсию по стажу

Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уверена, что в контексте обсуждения пенсионной реформы рассматривать необходимо любые предложения, в том числе и по стажевым группам. Однако депутат сомневается в способности среднестатистического работника отложить определенную сумму для получения полноценной пенсии.

«Более 50% этого сделать не смогут. -  уверена Бессараб. – Если бы работник смог откладывать, то обеспечил бы себя дополнительной подушкой безопасности к пенсии. Но наши пенсионеры продолжают работать. Многие из моих бывших коллег, друзья говорят о том, что если бы уровень пенсионного обеспечения был достойным, то они ни за что не пошли бы на работу после достижения пенсионного возраста».

Депутат скептически отнеслась к предложению Титова выходить на пенсию по стажу

Решить проблему поможет увеличение пенсий, подчеркивает депутат, а гарантией повышения выплат будет приверженность конвенции Международной организации труда, которую Госдума ратифицировала одновременно с принятием законопроекта о поэтапном повышении пенсионного возраста. Конвенция обязывает государство выплачивать гражданину на заслуженном отдыхе не менее 40% от средней заработной платы.

«Пенсионеры, наконец, смогут прекратить работать. Сейчас по данным Росстата в первые три года после выхода на пенсию продолжают порядка 30-35% работников продолжают зарабатывать дополнительные средства к существованию. Но можно сегодня предположить, что многие пенсионеры неформально заняты в экономике. И тогда эти цифры увеличатся, возможно, в полтора раза. Пришло время решать проблему», - заключила Бессараб.

Повышение пенсионного возраста в рамках предложенного правительством плана, по словам главы Минтруда Максима Топилина, позволит повысить выплаты на 12 тысяч рублей уже в 2019 году и на 20 тысяч рублей к 2024 году. К рассмотрению документа нижняя палата российского парламента вернется осенью после обсуждений с экспертным сообществом.

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Автор: Максим Сахаров
#госдума #пенсии #титов #правительство #реформа #стаж
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