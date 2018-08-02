Джабаров: Сенаторы из РФ и США могут обсудить проект новых санкций

В понедельник члены Совета Федерации России планируют провести встречу с членом Сената Конгресса США республиканцем Рэндом Полом, в ходе которой политики, возможно, обсудят проект законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

Об этом в четверг журналистам рассказал зампредседателя Международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Напомним: ранее 2 августа сообщалось о том, что группа сенаторов США внесла в Конгресс законопроект, предполагающий очередное ужесточение антироссийских санкций, включая санкции в отношении госдолга РФ, а также ограничительные меры по отношению к российским бизнесменам и политикам.

«Тему новых санкций можем обсудить на встрече, такое может быть. Вообще, нам, конечно, интересно, сколько еще американцы будут использовать свою санкционную пластинку, заезженную до нельзя», - прокомментировал Джабаров эти новости.

Напомним: ранее о запланированной на 6 августа встрече с американским конгрессменом Рэндом Полом рассказал председатель комитета Совфеда РФ по международным вопросам Константин Косачев.