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 Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник
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 Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник
21:53   2 Августа 2018
Весь мир

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Ради того, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер сохранил свое кресло, Генпрокуратура США пошла на сговор с представителями федеральной судебной системы.

Об этом сообщило агентство USA Really со ссылкой на источник в ведомстве. Мюллера ждет судебное разбирательство по делу о незаконном назначении на пост.

Чтобы сгладить ходатайство адвокатов Concord Management and Consulting, которые пришли к выводу, что Мюллер получил должность незаконно, генпрокуратура пошла на тайный сговор с одной из судей Howell. В результате было подано дублирующее ходатайство, которое оперативно рассмотрели в другом суде в закрытом режиме. 

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

По словам источника агентства, судья вынесла отказ в удовлетворении ходатайства, чтобы на суде 3 августа это использовали в качестве прецедента. Все было сделано в кратчайшие сроки по договоренности с одним из заместителей генерального прокурора США.

«У них с судей состоялся телефонный разговор, после чего рассмотрение ходатайства прошло очень быстро и с необходимым для Мюллера результатом», — заявил источник.    

Генпрокуратура США пошла на сговор с судом, чтобы Мюллер не потерял пост — источник

Из-за всей этой ситуации в затруднительном положении оказалась судья Эми Джексон, ведущая дело Concord. Она должна признать незаконность назначения спецпрокурора Мюллера на должность, однако теперь ей придется выбирать между нарушением законодательства и принципами следования единообразия судебной практики и прецедентного права, которыми собираются манипулировать представители спецпрокурора.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #сша #сговор #роберт мюллер #генпрокуратура сша
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