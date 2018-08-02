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19:51   2 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Жертвами авиаудара аравийской коалиции по Йемену стали 40 мирных жителей

СМИ: Жертвами авиаудара аравийской коалиции по Йемену стали 40 мирных жителей

При авиаударе боевой авиации коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по западу Йемена погибли не менее 40 человек из числа мирного населения и как минимум 70 человек пострадали.

Об этом в четверг 2 августа сообщает телеканал Al Mayadeen, отмечая, что коалиционные ВВС нанесли удар по населенному пункту в провинции Эль-Ходейда. При этом телеканал Al Masirah, приводит информацию, что под авиаудар попал госпиталь.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Напомним: за время вооруженного противостояния в Йемене правительственных сил и мятежников-хуситов, которое продолжается с августа 2014 года, по официальным данным, в стране погибли более десяти тысяч мирных жителей – около двух тысяч женщин и почти 2,4 тысячи детей, а ранения получили не менее 18,5 тысячи гражданских лиц.

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Автор: Александр Люблинский
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