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 Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское
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19:42   2 Августа 2018
Россия

Суд арестовал младшую из сестер, обвиняемых в убийстве отца

Суд арестовал младшую из сестер, обвиняемых в убийстве отца

Московский суд арестовал младшую из трех сестер, которых обвиняют в убийстве отца. Она будет находиться под стражей до 28 сентября.

Обвиняемая является несовершеннолетней, поэтому заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, в конце июля в Москве в одном из домов на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело мужчины со множеством колото-резаных ран. Его убили три девушки, которые приходились ему дочерьми. На суде они признали свою вину, рассказав, что отец много лет причинял им «моральные страдания». По их словам, мужчина регулярно избивал девушек, угрожал оружием.

После убийства одна из сестер позвонила в полицию. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #москва #убийство #домашнее насилие
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