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Трампа обвинили в давлении на прессу и нарушении свободы СМИ
20:00   2 Августа 2018
Россия

Пошлины США против Руанды могут сыграть на руку России — эксперт

Пошлины США против Руанды могут сыграть на руку России — эксперт

Ранее на неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отменяет беспошлинный ввоз текстиля из Руанды. Политик объявил об этом после того, как африканская страна подняла плату за импорт подержанной одежды из Соединенных Штатов.

Очевидно, что Трамп развязал торговую войну. Ясно и то, что она в скором времени доберется до Африки. Поскольку главный принцип Трампа — «Америка прежде всего», то и его курс направлен на максимальное увеличение прибыли Вашингтона и получение экономической выгоды при торговле с другими странами.

Пошлины США против Руанды могут сыграть на руку России — эксперт

Как пишет издание «Слово и дело», в первой половине текущего года американский лидер повысил пошлины на импорт стали и алюминия из европейских стран. Белый дом также поднял плату за товары из Китая. Поэтому неудивительно, что и в отношении Руанды США приняли жесткие меры, когда для этого появилась малейшая причина.

Африканская сторона к пошлинам отнеслась нейтрально. Власти страны взяли курс на развитие внутреннего рынка и сотрудничества с близлежащими странами, в том числе и с Россией.

Москва в последнее время вновь начала развивать отношения с государствами Африки. Руанда не исключение. Стороны сотрудничают в энергетической области и нефтедобыче.

В июне этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров побывал в африканской стране с рабочим визитом. Там политик встретился с главой государства Полем Кагаме и коллегой Луиз Мушикивабо.

Пошлины США против Руанды могут сыграть на руку России — эксперт

Доцент кафедры политологии Александр Перенджиев считает, что ситуация с введением пошлин в отношении Руанды может только сыграть на руку в развитии отношений африканского государства с Россией.

«Неплохо бы использовать ситуацию в собственных целях», — полагает эксперт.

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Автор: Петр Сидоров
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