Косачев: Инициатив, подобных законопроекту США об ужесточении санкций, будет все больше

Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал сообщения о том, что в Конгресс США сенаторами внесен законопроект об очередном ужесточении антироссийских санкций.

Слова сенатора в четверг вечером приводит RT. В частности, он отметил, что американские сенаторы и конгрессмены в своей антироссийской позиции давным-давно оторвались от реального положения дел и в дальнейшем, по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс США, инициатив, подобных сегодняшней, будет все больше.

«Каждая из таких инициатив призвана подкрепить изначально ложную версию о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года и возможного «вмешательства» в выборы 2018 года», - заявил Константин Косачев.

При этом он высказал мнение, что, несмотря на сохранение этой темы в целях политической пропаганды, в ближайшее время она вряд ли будет оформлена законодательно.

Также Косачев считает, что, чем ближе назначенные на 6 ноября промежуточные выборы в американский Конгресс, тем не понятнее становиться в США политическая ситуация и наступает полоса «малопредсказуемых событий».