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19:11   2 Августа 2018
Россия

МЧС следит за ситуацией с паводками в Хабаровском крае

МЧС следит за ситуацией с паводками в Хабаровском крае

МЧС предупредило, что волна паводка в ближайшее время может достигнуть Хабаровского края. В связи с этим президент России Владимир Путин приказал сконцентрировать все силы на самых проблемных участках и подсчитать возможный ущерб.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что самому Хабаровску ничего не угрожает. Подтопленными могут оказаться три или четыре тысячи дачных участков. Население вводят в курс дела, спасатели готовят плавсредства, чтобы люди могли покинуть дачные участки и спасти урожай.

МЧС следит за ситуацией с паводками в Хабаровском крае

Обращаясь к Зиничеву, Путин отметил, что силы МЧС мобилизованы, поэтому все должно быть сделано своевременно. 

Пострадать могут дачные участки на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Там работают патрули спасателей, которые мониторят ситуацию. Для спасения дачников планируют задействовать три грузовые баржи. Также по Амуру курсируют четыре пассажирских теплохода.

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Автор: Виктория Разумовская
#мчс #паводок #хабаровский край #дачники
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