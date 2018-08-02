МЧС следит за ситуацией с паводками в Хабаровском крае

МЧС предупредило, что волна паводка в ближайшее время может достигнуть Хабаровского края. В связи с этим президент России Владимир Путин приказал сконцентрировать все силы на самых проблемных участках и подсчитать возможный ущерб.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что самому Хабаровску ничего не угрожает. Подтопленными могут оказаться три или четыре тысячи дачных участков. Население вводят в курс дела, спасатели готовят плавсредства, чтобы люди могли покинуть дачные участки и спасти урожай.

Обращаясь к Зиничеву, Путин отметил, что силы МЧС мобилизованы, поэтому все должно быть сделано своевременно.

Пострадать могут дачные участки на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Там работают патрули спасателей, которые мониторят ситуацию. Для спасения дачников планируют задействовать три грузовые баржи. Также по Амуру курсируют четыре пассажирских теплохода.