Внешняя политика США в тупике: похищенные в столице Афганистана иностранцы убиты

В афганской столице Кабул похитили и убили трех иностранцев, которые направлялись в аэропорт. Жертвами стали туристы из Индии, Малайзии и Македонии. Ни одна террористическая организация пока не взяла ответственность за инцидент, передает BBC News.

Подобных историй в Афганистане десятки, если не сотни, боевики регулярно похищают и туристов, и местных житилей, чтобы получить за них выкуп.

Эксперты напоминают о военном присутствии США и их союзников по НАТО на территории Афганистана, невзирая на это преступлений против личности в стране меньше не становится. С каждым днем тревожных сигналов из данного региона становится больше.

Подобная обстановка является доказательством того, что внешняя политика США зашла в тупик, уверен завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин. В интервью для Федерального агенства новостей он подчеркнул, что к такому выводу уже пришли и в американском Конгрессе.

Впоследствии глава США Дональд Трамп распорядился об увеличении числа вооруженного контингента в Афганистане и призвал последовать его примеру союзников. Однако даже при этом американская сторона не справляется с ситуацией, поскольку 40 процентов афганской территории находится под контролем талибов (Талибан — исламское движение, запрещено в РФ).

Помимо этого, боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), которые терпят поражение в САР, перебрасывают силы в Афганистан. Пакистанские бандгруппировки тоже проникают в страну, которая и без того задыхается от террористического давления.

Обстановка накаляется с каждым днем, а последний инцидент с похищением и убийством лишь наглядное доказательство усугубления кризиса, заявил политолог. По его словам, преступность будет набирать обороты. США не удалось внести демократия в Афганистан, более того, они дестабилизировали обстановку.

Кошкин отметил, что ситуация в регионе усугубилась и по-прежнему является опасной. Основной проблемой является то, что просвета не предвидится, так как тенденции на стабилизацию там не прослеживается.