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19:04   2 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Вашингтон готовится начать прямые поставки Украине американских боевых катеров для усиления ее контроля на море.

Об этом в четверг заявил посол Украины в США Валерий Чалый, его слова приводит агентство «Укринформ». В частности, Чалый отметил, что Украина открывает новые страницы в плане получения оружия от США:

«Например, активно готовится отправка боевых катеров на Украину, потому что у нас есть много вопросов по контролю морского пространства. Это будут прямые поставки, без посредников», - подчеркнул он.

Также посол добавил, что в процессе обсуждения находятся и другие планы взаимодействия Украины и Соединенных Штатов.

Напомним: американская администрация одобрила поставки оружия на Украину в 2017 году. В частности, было принято решение поставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. Также решение приняла администрация 45-го президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что предыдущая администрация – Барака Обамы – отказывала Киеву в оружии в ответ на многократные просьбы.

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Автор: Александр Люблинский
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