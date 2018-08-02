Проект новых санкций США предусматривает создание центра против «дезинформации» РФ

Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора Линдси Грэма.

В четверг, 2 августа, законопроект об ужесточении антироссийских санкций был представлен на заседании американского сената. Инициатива предусматривает создание наццентра, работа которого будет направлена на борьбу с российской «дезинформацией».

Также законодательная инициатива предлагает внести ограничения на сделки в области энергетики, которые поддерживают российские госкомпании. Помимо этого бизнесмены будут вынуждены сообщать о крупных сделках в области недвижимости, если в них участвуют российские компании.

Американские законодатели намерены провести расследование и выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин.