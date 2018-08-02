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18:56   2 Августа 2018
Весь мир

Проект новых санкций США предусматривает создание центра против «дезинформации» РФ

Проект новых санкций США предусматривает создание центра против «дезинформации» РФ

Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора Линдси Грэма.

В четверг, 2 августа, законопроект об ужесточении антироссийских санкций был представлен на заседании американского сената. Инициатива предусматривает создание наццентра, работа которого будет направлена на борьбу с российской «дезинформацией».

Также законодательная инициатива предлагает внести ограничения на сделки в области энергетики, которые поддерживают российские госкомпании. Помимо этого бизнесмены будут вынуждены сообщать о крупных сделках в области недвижимости, если в них участвуют российские компании. 

Американские законодатели намерены провести расследование и выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин.   

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Автор: Екатерина Розина
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