Оператор проекта Nord Stream 2 анонсировал новый маршрут российского газопровода, при котором не потребуется разрещения Дании. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал происходящее.

Строительство «Северного потока 2» будет продолжено в обход Дании, а планы Порошенко сорвать реализацию проекта потерпели крах, отметил он. Пушков посоветовал главе Украины больше не плевать в собственный колодец.

Польско-прибалтийские союзники Украины не смогли помочь украинскому лидеру в желании пресечь закладку газопровода. Через два года энергетическая карта Европы будет выглядеть совершенно иначе, а Киев останется в числе проигравших, написал он в Twitter.

«Прокладка Сев.Потока-2 в обход Дании наносит сильный удар по планам Порошенко и его польско-прибалтийских союзников сорвать этот проект. К 2020 году на энергетической карте Европы произойдут заметные изменения. Киев будет в числе проигравших. Не следовало им плевать в колодец.»

Ранее стало известно, что Nord Stream 2 разработала новый маршрут «Северного потока 2» в обход Дании. При этом новый план строительства не потребует внесения изменений в общий бюджет работ.