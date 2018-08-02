Германия выделит на гуманитарные нужды Донбасса еще семь миллионов евро

В течение 2018-2019 годов Германия планирует дополнительно выделить Международному комитету Красного Креста семь миллионов евро для реализации в Донбассе гуманитарных программ.

В частности, в сообщении пресс-службы немецкого посольства на Украине сообщили о том, что Федеральное правительство продолжает финансово поддерживать гуманитарные меры, предпринимаемые МККК на Украине:

«В 2018 году предусмотрено четыре миллионов евро, а в 2019 — дальнейшие три миллиона евро», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с ученом запланированных средств, Германия с 2016 по 2019 год выделит на поддержку гуманитарных акций МККК на востоке Украины в общей сложности 20,5 миллиона евро. Эти средства направляются для поддержки мирного населения, проживающего по обе стороны линии разграничения пострадавшего в результате продолжающегося с весны 2014 года вооруженного конфликта.

Одной из главных задач МККК в Донбассе, по данным посольства, является обеспечение гражданского населения питьевой водой, также средства направляются на медицинскую помощь, поиск лиц, пропавших без вести и работу по разъяснению людям опасности, которую представляют собой остатки боеприпасов.