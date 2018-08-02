Тема столичного самостроя стала наиболее актуальной перед выборами — эксперт

Вопрос о столичном самострое обсуждается уже несколько лет. О проблеме активно говорит общественность Москвы, занимая при этом разные позиции.

К примеру, кандидат на пост мэра города Михаил Балакин сообщил о проведенной встрече с владельцами снесенных ларьков. Политик обещал выплатить компенсации, пишет ФАН. Балакин считает, что жители столицы после сноса павильонов лишились мест для покупок и услуг: изготовления ключей, починки обуви и даже покупки воды.

Снос 97 ларьков, находившихся у станций метро, произошел 9 февраля 2016 года. Инициировали процесс столичные власти, признав павильоны самостроем. В следующем году прошла пятая волна такого типа построек. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что администрация города пыталась договориться с представителями павильонов в течение нескольких лет, но безуспешно. Политик этот процесс назвал «абсолютно бесполезным».

Собянин добавил, что многие из ларьков угрожали жизни москвичей. Среди собственников были люди, связанные с криминальной деятельностью.

Другой кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин поддержал курс столичных чиновников в этой области. Он уверен, что самострой надо ликвидировать. Кумин уверен, что не стоит смотреть на ситуацию однобоко, поскольку иногда возникает «правовая коллизия», причем не по вине предпринимателей. С ними нужно договориться, считает кандидат: компенсировать убытки, предоставить новое место. Но самостроя в столице быть не должно, подчеркнул политик.

Кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов не дал однозначного ответа на вопрос о торговых павильонах. Политик считает, что необходимо разбирать каждый отдельный случай. Проблемы должны решить «профессионалы», думает Свиридов.

Получается, что по самострою существуют две абсолютно разные позиции. Собянин против павильонов. Мэр уверен, что нужно создавать красивую, удобную и безопасную столицу России. Для этого власти убрали уродливую уличную рекламу, ларьки. С другой стороны есть Михаил Балакин, который против сноса.

Политический аналитик Иван Аркатов в беседе с изданием пояснил, что Собянин и Балакин имеют разные взгляды на ситуацию. Если первый является реформатором, то второй — представителем лужковской школы Москвы. Это столкновение позиций стало главной интригой предстоящих выборов, считает Аркатов.