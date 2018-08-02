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 Пошлины США против Руанды могут сыграть на руку России — эксперт

Пошлины США против Руанды могут сыграть на руку России — эксперт
Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

 Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское
Внешняя политика США в тупике: похищенные в столице Афганистана иностранцы убиты

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СМИ: Жертвами авиаудара аравийской коалиции по Йемену стали 40 мирных жителей
18:42   2 Августа 2018
Весь мир

США пригрозили России «сокрушительными» санкциями

США пригрозили России «сокрушительными» санкциями

В четверг в США группа сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий новые санкции против России. По словам одного из авторов документа, сенатора Линдси Грэма, эти санкции будут «самыми жесткими и сокрушительными».

По его мнению, санкции, которые действуют сейчас, не удержали Россию от якобы очередного вмешательства в среднесрочные выборы 2018 года. Предложенные новые ограничительные меры являются «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».

Санкционная политика будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит свою политику в Сирии и на Украине, отметил Грэм.

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Автор: Виктория Разумовская
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