США пригрозили России «сокрушительными» санкциями

В четверг в США группа сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий новые санкции против России. По словам одного из авторов документа, сенатора Линдси Грэма, эти санкции будут «самыми жесткими и сокрушительными».

По его мнению, санкции, которые действуют сейчас, не удержали Россию от якобы очередного вмешательства в среднесрочные выборы 2018 года. Предложенные новые ограничительные меры являются «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».

Санкционная политика будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит свою политику в Сирии и на Украине, отметил Грэм.