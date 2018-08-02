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18:19   2 Августа 2018
Россия

Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет 4 августа

Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет 4 августа

Стало известно, когда пройдет прощание с заслуженным артистом России Юрием Мартыновым, о кончине которого сообщалось ранее в четверг.

В частности, РИА Новости приводит сообщение пресс-службы Государственного театра киноактера:

«По имеющейся у нас информации прощание с Мартыновым состоится в субботу, 4 августа».

Также отмечается, что родственники актера к настоящему моменту не уточняют, когда пройдут его похороны, но известно место его будущего захоронения – оно находится в Пушкинском районе Московской области. Юрий Мартынов завещал похоронить его рядом с женой.

Напомним: о смерти 84-летнего актера Юрия Мартынова в четверг 2 августа на своем официальном сайте сообщил Театр Киноактера, где Мартынов проработал более полувека.

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Автор: Александр Люблинский
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