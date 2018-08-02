Ряд СМИ сообщили, что компания Apple стала первой корпорацией в мире, рыночная стоимость которой установилась на отметке в триллион долларов. Якобы акции компании моментально взлетели в цене после публикации финансового отчета за третий квартал текущего года.

В документе говорилось, что акции подорожали на четыре процента. Как оказалось, приложение компании Apple Stocks, на которое ссылались журналисты, выдало неверную информацию из-за изменения количества акций.

Связано это с тем, что Apple выкупила часть своих ценных бумаг и количество свободных акций компании уменьшилось. Скорее всего, приложение Apple Stocks не успело пересчитать капитализацию компании согласно изменениям и выдало неверные данные.

Теперь, чтобы достичь капитализации в триллион долларов, Apple необходимо достичь стоимости одной акции в 207.05 долларов. Соперников компании в гонке за этим показателем остается Amazon.