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17:57   2 Августа 2018
Весь мир

Поспешили: Стоимость компании Apple не достигла триллиона долларов

Поспешили: Стоимость компании Apple не достигла триллиона долларов

Ряд СМИ сообщили, что компания Apple стала первой корпорацией в мире, рыночная стоимость которой установилась на отметке в триллион долларов. Якобы акции компании моментально взлетели в цене после публикации финансового отчета за третий квартал текущего года. 

В документе говорилось, что акции подорожали на четыре процента. Как оказалось, приложение компании Apple Stocks, на которое ссылались журналисты, выдало неверную информацию из-за изменения количества акций.

Связано это с тем, что Apple выкупила часть своих ценных бумаг и количество свободных акций компании уменьшилось. Скорее всего, приложение Apple Stocks не успело пересчитать капитализацию компании согласно изменениям и выдало неверные данные. 

Теперь, чтобы достичь капитализации в триллион долларов, Apple необходимо достичь стоимости одной акции в 207.05 долларов. Соперников компании в гонке за этим показателем остается Amazon.

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Автор: Виктория Разумовская
#акции #общество #весь мир #apple #корпорация
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