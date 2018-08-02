Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

В украинском городе Каменское в Днепропетровской области в четверг взорвался микроавтобус, в котором находился депутат местного городского совета Виталий Чернявский.

Как сообщает издание «Наш репортер», помимо депутата в микроавтобусе находилась его собака, которая в результате взрыва погибла. Водителю удалось вовремя выскочить из машины.

Взрыв прогремел на перекрестке Москворецкой улицы и улицы Сачко. В настоящее время представители каменских экстренных служб работают на месте взрыва. Уже озвучены предварительные выводы о возможной причине взрыва: отмечается, что в салоне микроавтобуса по неясной пока причине вспыхнул пожар, в результате которого и прогремел взрыв.

Оперативно-следственная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего, ожидает прибытия взрывотехников.