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Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

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18:02   2 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

В украинском городе Каменское в Днепропетровской области в четверг взорвался  микроавтобус, в котором находился депутат местного городского совета Виталий Чернявский.

Как сообщает издание «Наш репортер», помимо депутата в микроавтобусе находилась его собака, которая в результате взрыва  погибла. Водителю удалось вовремя выскочить из машины.

Взрыв прогремел на перекрестке Москворецкой улицы и улицы Сачко. В настоящее время представители каменских экстренных служб работают на месте взрыва. Уже озвучены предварительные выводы о возможной причине взрыва: отмечается, что в салоне микроавтобуса по неясной пока причине вспыхнул пожар, в результате которого и прогремел взрыв.

Оперативно-следственная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего, ожидает прибытия взрывотехников.

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Автор: Александр Люблинский
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