Четыре американских города подали в суд на Трампа за «саботаж» ObamaCare

Представители населенных пунктов заявили, что американский лидер «саботирует» работу системы медстрахования, получившей название ObamaCare в честь предшественника Трампа Барака Обамы. Об этом сообщило издание Hill.

Балтимор, Чикаго, Колумбус и Цинциннати подали в суд на действующего президента. Жители городов считают, что действия Трампа нарушают американскую конституцию. Отмечается, что Белый дом сократил финансирование по информационной поддержке граждан, желающих присоединиться ObamaCare.

Администрация Трампа не стала защищать в суде ключевые и популярнейшие льготы, которые предоставляла реформа здравоохранения.

Американцы тратят на медицинскую сферу рекордные 18% самого высокого ВВП. Обе партии Конгресса признают, что реформу здравоохранения нужно проводить и дальше. Но республиканцы ставят демократам в вину то, что последние таким путем хотят повысить налоги и снизить конкуренцию. Демократическая партия же утверждает, что цель оппонентов — снизить налоги для богатого слоя населения.