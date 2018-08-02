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Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

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17:46   2 Августа 2018
Весь мир

Белый дом: Ким Чен Ын написал Трампу новое письмо

Белый дом: Ким Чен Ын написал Трампу новое письмо

В минувшую среду американский президент Дональд Трамп получил от лидера КНДР  Ким Чен Ына новое письмо.

Об этом журналистам в четверг рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, не уточнив при этом, о чем говорилось в послании.

«Первого августа было получено письмо от лидера Кима для президента Трампа», - рассказала Сандерс.

При этом она отметила, что обмен корреспонденцией между главами США и Северной Кореи продолжается в развитие прошедших ранее в Сингапуре двусторонних переговоров, и имеет своей целью реализацию обязательств, которые стороны взяли на себя в рамках совместного заявления по итогам исторической встречи.

Белый дом: Ким Чен Ын написал Трампу новое письмо

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Автор: Александр Люблинский
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