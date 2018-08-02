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Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

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17:49   2 Августа 2018
Весь мир

Совфед: Установление контроля САР над границей с Иорданией говорит об успехе РФ

Совфед: Установление контроля САР над границей с Иорданией говорит об успехе РФ

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев считает, что тот факт, что Дамаск установил контроль над границей с Иорданией свидетельствует о том, что центральная власть в Сирии усиливается, а действия России по борьбе с боевиками имеют успех.

Именно граница является ключевым в территориальной целостности государства. По этой причине восстановить контроль здесь — чрезвычайно важно, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Кондратьева, дипломаты из РФ  «вышли на общее понимание с руководством и ООН, и Сирии о совместном патрулировании района разделения». Все это говорит о заслуге Москвы, которая начала три года назад контртеррористическую операцию на территории арабской страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сирия #совфед #контртеррористическая операция
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