Документ внесли члены обеих партий Конгресса США. Об этом сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам.

Политики предложили «всеобъемлющее законодательство, которое усилит санкционное давление на Москву». Законопроект направлен на введение обязательных ограничений в рамках CAATSA. Планируется ввести и дополнительные меры в отношении российской стороны.

CAATSA — закон о противодействии «противникам США». Документ в прошлом году подписал глава государства Дональд Трамп. Закон ввел односторонние санкции против Ирана, России и КНДР. Акт также ограничил президента по отмене или смягчению санкций без согласия на то сенаторов.