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Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

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17:26   2 Августа 2018
Весь мир

В США представили законопроект по ужесточению санкций против России

В США представили законопроект по ужесточению санкций против России

Документ внесли члены обеих партий Конгресса США. Об этом сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам.

Политики предложили «всеобъемлющее законодательство, которое усилит санкционное давление на Москву». Законопроект направлен на введение обязательных ограничений в рамках CAATSA. Планируется ввести и дополнительные меры в отношении российской стороны.

CAATSA — закон о противодействии «противникам США». Документ в прошлом году подписал глава государства Дональд Трамп. Закон ввел односторонние санкции против Ирана, России и КНДР. Акт также ограничил президента по отмене или смягчению санкций без согласия на то сенаторов.

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Автор: Павел Никифоров
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