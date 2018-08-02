Во ФСИН за пять лет поменялось 60 процентов руководства территориальными органами

Замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко рассказал о том, как за последнее время изменился состав руководства Федеральной службы исполнения наказаний.

Слова Максименко в четверг приводит RT. В частности, он заявил:

«За последние пять лет у нас процентов 60 руководителей территориальных органов сменилось, около 30 начальников управлений, восемь заместителей директора освобождено от должности за неполные пять лет».

При этом Максименко отметил, что руководству исправительных колоний необходимо не только обеспечивать бесперебойную работу вверенных им учреждений, но и отвечать за безопасность своих сотрудников и отбывающих там наказание заключенных. Тот факт, что суд вынес приговор человеку, по словам Максименко, не означает, что над ним теперь можно безнаказанно издеваться, или что его можно убить. Главное наказание заключается в ограничении свободы осужденного и задача ФСИН заключается в том, чтобы обеспечить исполнение приговора.

Напомним: ранее Максименко заявил, что сотрудники ярославской ИК №1, которых подозревают в избиении заключенного год назад, прошли проверку на полиграфе.