Реконструкция еще одного театра началась в Москве

На этот раз специалисты отреставрируют здание Детского музыкального театра юного актера в центре столицы.

Пресс-служба департамента строительства мэрии Москвы отметила, что театр имеет историческую ценность и является частью ансамбля улицы Макаренко. Фасад здания обновят без существенных переделок.

Дом состоит из двух частей — пять административных этажей и три этажа, где находится непосредственно театр. Вторую часть при реконструкции обновят полностью. Отреставрируют и репетиционные помещения, гримерки, мастерские, зрительный зал и костюмерные. В учебно-репетиционном комплексе планируется установить вокальные и репетиционные классы, а также медпункт и кафе на 24 места.

Над входами в здание установят козырьки от дождя, на крышах сменят кровлю. Планируется создать специальные удобные места для афиш. Над пятью административными этажами появится шестой.

Ремонтные работы закончатся в 2019 году.

Курс на сохранение исторических объектов столичная власть взяла после ухода прошлого мэра Юрия Лужкова и его команды. В то время историческая часть Москвы постепенно уничтожалась. Архнадзору удалось сохранить всего лишь 50 объектов из 400.

После смены администрации в столице ввели мораторий на снос домов в центре города, пишет издание «ПолитЭксперт».