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17:23   2 Августа 2018
Россия

Около 77 тысяч льготных билетов на электрички получили пенсионеры Подмосковья

Около 77 тысяч льготных билетов на электрички получили пенсионеры Подмосковья

С 1 августа ЦППК расширил список лиц, которые имеют право на бесплатный проезд в электропоездах. Теперь в него входят пенсионеры, у которых ранее не было льготного статуса. За первый же день было оформлено 77 тысяч таких билетов.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня». Оформить льготный билет можно по социальной карте, к которой подключено транспортное приложение. Его можно подключить в кассах на станциях региона.

Чтобы получить социальную карту, необходимо обратиться в МФЦ. Пока карту не выдали владельцу, пенсионер может получить льготный билет по специальной справке и документу, удостоверяющему личность.

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Автор: Виктория Разумовская
#льготы #транспорт #общество #пенсионеры #москвасейчас
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