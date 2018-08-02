Луценко: Надежда Савченко дискредитировала звание Героя Украины

Украинский генпрокурор Юрий Луценко предложил отменить звание Героя Украины, пояснив, что оно было дискредитировано опальной Надеждой Савченко, которая сейчас находится под следствием по обвинению в организации теракта в Верховной Раде.

Заявление генпрокурора в четверг приводит местный новостной портал LB.ua.

«Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия — стала врагом страны», - подчеркнул Луценко.

Также он отметил, что не только Надежда Савченко дискредитировала почетное звание Героя Украины – к настоящему времени помимо нее под следствием по уголовным делам находятся еще четыре человека, имеющие эту награду.

По словам Лученко, звание героя Украины и вручаемая при этом Звезда Героя являются постсоветскими по своей форме и сути. Необходимо ввести другую государственную награду – Золотой Трезубец, и при этом прописать новые критерии награждения данной наградой.