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Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

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16:56   2 Августа 2018
Весь мир

Швеция купит у США систему ПВО Patriot

Швеция купит у США систему ПВО Patriot

Поручение отдано ведомству вооруженных сил и управлению по техническому обеспечению ВС Швеции (FMV). Соответствующее сообщение опубликовало правительство страны.

Предложение о покупке систем ПВО поступило после переговоров с США. Предлагается купить четыре системы и два типа ракет и необходимое оборудование для функционирования техники. Поставки ожидаются с 2020 по 2025 годы. На первом этапе сделки такая покупка для Швеции выльется в минимум 10 миллиардов крон (один миллиард евро).

Председатель парламентского комитета по обороне Аллан Видман заявил, что приобретение ПВО может стать расследованием в конституционном ведомстве шведского парламента.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #швеция #весь мир #пво патриот
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