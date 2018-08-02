Швеция купит у США систему ПВО Patriot

Поручение отдано ведомству вооруженных сил и управлению по техническому обеспечению ВС Швеции (FMV). Соответствующее сообщение опубликовало правительство страны.

Предложение о покупке систем ПВО поступило после переговоров с США. Предлагается купить четыре системы и два типа ракет и необходимое оборудование для функционирования техники. Поставки ожидаются с 2020 по 2025 годы. На первом этапе сделки такая покупка для Швеции выльется в минимум 10 миллиардов крон (один миллиард евро).

Председатель парламентского комитета по обороне Аллан Видман заявил, что приобретение ПВО может стать расследованием в конституционном ведомстве шведского парламента.