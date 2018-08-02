Мальчик, водочки нам привези. Мы онлайн хотим

Торговля алкоголем вскоре может уйти в интернет. Эксперты оценили идею Минфина неоднозначно.

В 2019 году в России может появиться новый канал сбыта алкогольной продукции. Минфин разработал документ, легализующий продажу спиртного в интернете. Глава ведомства Антон Силуанов внес объемный проект закона на одобрение в правительство. Предполагается, что в следующем году обладатели лицензии Росалкогольрегулирования смогут торговать пивом, пивными напитками, сидром, медовухой и винами.

Минфин неоднократно напоминал о существовании нелегальной торговли алкоголем в интернете, поэтому данный законопроект призван создать условия для легальной розничной продажи дистанционным способом. Минздрав и Роспотребнадзор новацию не одобряют. Ведомства подчеркивают, что идея противоречит государственной политике по снижению злоупотребления спиртным.

Председатель организации «Союз борьбы за народную трезвость» Владимир Жданов крайне резок в своей оценке инициативы Минфина.

«Это преступление. – уверен он. – Это алкогольная мафия, которая все делает, чтобы споить наш народ. Идет мощное лоббирование. Интернет работает круглые сутки и продажи будут круглосуточно. Когда в свое время прекратили ночную продажу алкоголя, резко снизилось потребление, и улучшилась обстановка».

Продажа алкоголя в России разрешена с 8 до 23 часов, но не везде. Существует обширный перечень мест, возле которых реализация спиртного противозаконна. Например, у школ, больниц или спортзалов. Минфин предлагает перенести в сеть все имеющиеся в офлайн-торговле ограничения.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз напротив убежден, что с появлением белой торговли спиртным нелегальным дельцам придется уйти из интернета.