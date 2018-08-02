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Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

Украинский посол: Вашингтон собирается поставить Киеву боевые катера

 Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское
Внешняя политика США в тупике: похищенные в столице Афганистана иностранцы убиты

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 СМИ: Жертвами авиаудара аравийской коалиции по Йемену стали 40 мирных жителей

СМИ: Жертвами авиаудара аравийской коалиции по Йемену стали 40 мирных жителей
18:11   2 Августа 2018
Россия

СК: Полицейский в КЧР избил мужчину и принудил признаться в хранении боеприпасов

СК: Полицейский в КЧР избил мужчину и принудил признаться в хранении боеприпасов

Против полицейского возбуждено уголовное дело за применение физической силы против мирного мужчины, передает следственное управление СК по региону.

По версии следствия, старший участковый уполномоченный полиции доставил в опорный пункт полиции местного жителя Эдуарда Абдулаева, не имея для этого никаких оснований. В участке инспектор потребовал мужчину признать вину по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов. Получив отказ, он пригрозил Абдулаеву физической расправой.

Мужчина не захотел сознаваться в несовершенном преступлении,  в ответ его избили резиновой дубинкой, получив побои Абдулаев был вынужден подписать бумаги. После чего ему в куртку подложили патроны и провели их изъятии в присутствии подставных понятых.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #ск #чп
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