СК: Полицейский в КЧР избил мужчину и принудил признаться в хранении боеприпасов

Против полицейского возбуждено уголовное дело за применение физической силы против мирного мужчины, передает следственное управление СК по региону.

По версии следствия, старший участковый уполномоченный полиции доставил в опорный пункт полиции местного жителя Эдуарда Абдулаева, не имея для этого никаких оснований. В участке инспектор потребовал мужчину признать вину по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов. Получив отказ, он пригрозил Абдулаеву физической расправой.

Мужчина не захотел сознаваться в несовершенном преступлении, в ответ его избили резиновой дубинкой, получив побои Абдулаев был вынужден подписать бумаги. После чего ему в куртку подложили патроны и провели их изъятии в присутствии подставных понятых.