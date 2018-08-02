Британские пограничники изъяли детали для создания боеголовок в аэропорту Лондона

Британские пограничники при досмотре багажа, направляющегося в Иран, обнаружили резиновые уплотнительные кольца, которые могут использоваться для создания боеголовок.

Это резиновые детали, которые, как правило, устанавливаются между трубами, чтобы плотно их соединить и избежать утечки. Их использую как в нефтяной промышленности, так и в создании боеголовок. Сотрудники аэропорта «Хитроу» изъяли кольца.

Как отметили в аэропорту, эта комплектующая, вероятно, направлялась на нефтеперерабатывающий завод в Иран. Обстоятельства выясняет Королевская налогово-таможенная служба Великобритании.