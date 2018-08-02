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Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

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16:47   2 Августа 2018
Россия

Московские чиновники отмечают рост целого ряда промышленных отраслей

Московские чиновники отмечают рост целого ряда промышленных отраслей

С начала текущего года индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в российской столице вырос более чем на четверть по сравнению с прошлым годом, а именно на 25,7%.

Об этом в четверг 2 августа, со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической политики и развития Москвы, сообщает Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня».

Также приводятся слова заместителя московского градоначальника по экономической политике Натальи Сергуниной:

«Максимальная положительная динамика наблюдалась в производстве электрооборудования, химических веществ, транспортных средств и оборудования», - заявила она, отметив, что темпы прироста по данным направлениям составили 121, 23 и 18 процентов соответственно.

В то же время,  руководитель московского Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов рассказал о ряде других областей, показавших неплохую динамику развития – от семи до десяти процентов – это производство мебели, легковых автомобилей, холодильников, вентиляторов и упаковки, а также монтаж и ремонт различного оборудования. По словам Ефимова, промышленные отрасли столицы развиваются динамично, опережая прошлогодние темпы развития.

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Автор: Александр Люблинский
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