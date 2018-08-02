Мы в соц.сетях:
Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет 4 августа

Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет 4 августа

 СК: Полицейский в КЧР избил мужчину и принудил признаться в хранении боеприпасов

СК: Полицейский в КЧР избил мужчину и принудил признаться в хранении боеприпасов
Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

 Луценко: Надежда Савченко дискредитировала звание Героя Украины

Луценко: Надежда Савченко дискредитировала звание Героя Украины
Поспешили: Стоимость компании Apple не достигла триллиона долларов

Поспешили: Стоимость компании Apple не достигла триллиона долларов

 Четыре американских города подали в суд на Трампа за «саботаж» ObamaCare

Четыре американских города подали в суд на Трампа за «саботаж» ObamaCare
Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет 4 августа

Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет 4 августа

 СК: Полицейский в КЧР избил мужчину и принудил признаться в хранении боеприпасов

СК: Полицейский в КЧР избил мужчину и принудил признаться в хранении боеприпасов
Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

Микроавтобус с украинским депутатом взорвался в городе Каменское

 Луценко: Надежда Савченко дискредитировала звание Героя Украины

Луценко: Надежда Савченко дискредитировала звание Героя Украины
Поспешили: Стоимость компании Apple не достигла триллиона долларов

Поспешили: Стоимость компании Apple не достигла триллиона долларов

 Четыре американских города подали в суд на Трампа за «саботаж» ObamaCare

Четыре американских города подали в суд на Трампа за «саботаж» ObamaCare
16:39   2 Августа 2018
Россия

ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности

ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности

Данное решение принято по делу российского путешественника, которому отказали в компенсации 296 тысяч рублей за путевку в Египет.

Андрей Серенко обратился в Верховный суд России (ВС РФ) из-за спора с турфирмами «Хаггард-Запад» и «Тез Тур». Турист отказался от тура после событий 31 октября 2015 года, когда над Синайским полуостровом взорвался пассажирский самолет Airbus A321. Серенко не захотел лететь на новогодние каникулы с семьей в Египет по соображениям безопасности и потребовал турагентсва возместить полную стоимость по договору.

Однако компания добровольно вернула заказчику лишь 230 тысяч. Одинцовский городской и Московский областной суды отклонили его ходатайство о полному возмещении средств, согласившись с доводами туркомпаний о том, что за ними должна остаться часть суммы в счет фактических расходов.

ВС РФ постановил, что Серенко имеет право на полное возмещение, согласно шестой статье закона об основах турдеятельности. Речь идет о праве туриста на обеспечение собственной безопасности, включая период подготовки к поездке.

Помимо этого в пользу туриста сыграл первый пункт статьи 28 закона о защите прав потребителей, который предусматривает отказ потребителя от услуги, если он не может быть оказана в оговоренный срок. Также в четвертом пункте данного закона говорится о праве заказчика на возврат средств, в случае неисполнения положенных услуг в указанный период.

Решение и определение судов первой и апелляционной инстанции по иску Серенко отменены. Дело отправлено на пересмотр в Мособлсуд.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#суд #россия #туризм #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...