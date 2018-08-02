ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности

Данное решение принято по делу российского путешественника, которому отказали в компенсации 296 тысяч рублей за путевку в Египет.

Андрей Серенко обратился в Верховный суд России (ВС РФ) из-за спора с турфирмами «Хаггард-Запад» и «Тез Тур». Турист отказался от тура после событий 31 октября 2015 года, когда над Синайским полуостровом взорвался пассажирский самолет Airbus A321. Серенко не захотел лететь на новогодние каникулы с семьей в Египет по соображениям безопасности и потребовал турагентсва возместить полную стоимость по договору.

Однако компания добровольно вернула заказчику лишь 230 тысяч. Одинцовский городской и Московский областной суды отклонили его ходатайство о полному возмещении средств, согласившись с доводами туркомпаний о том, что за ними должна остаться часть суммы в счет фактических расходов.

ВС РФ постановил, что Серенко имеет право на полное возмещение, согласно шестой статье закона об основах турдеятельности. Речь идет о праве туриста на обеспечение собственной безопасности, включая период подготовки к поездке.

Помимо этого в пользу туриста сыграл первый пункт статьи 28 закона о защите прав потребителей, который предусматривает отказ потребителя от услуги, если он не может быть оказана в оговоренный срок. Также в четвертом пункте данного закона говорится о праве заказчика на возврат средств, в случае неисполнения положенных услуг в указанный период.

Решение и определение судов первой и апелляционной инстанции по иску Серенко отменены. Дело отправлено на пересмотр в Мособлсуд.