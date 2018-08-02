Официальный сайт появился у министерства просвещения
Об это рассказали в пресс-службе ведомства. Сайт соответствует международным стандартам информационной открытости.
Ранее глава государства Владимир Путин разделил Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Последнее наделяется функциями упраздненного Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
Новый сайт министерства просвещения соответствует требованиям ООН. Доступ к нему могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья. На портале предусмотрено специальное текстовое сопровождение материалов для слабовидящих.
Некоторые разделы сайта обеспечивают навигацию по сопутствующим электронным ресурсам, региональным и иным информационным системам в сфере образования.