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16:22   2 Августа 2018
Россия

Официальный сайт появился у министерства просвещения

Официальный сайт появился у министерства просвещения

Об это рассказали в пресс-службе ведомства. Сайт соответствует международным стандартам информационной открытости.

Ранее глава государства Владимир Путин разделил Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Последнее наделяется функциями упраздненного Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

Новый сайт министерства просвещения соответствует требованиям ООН. Доступ к нему могут получить люди с  ограниченными возможностями здоровья. На портале предусмотрено специальное текстовое сопровождение материалов для слабовидящих. 

Некоторые разделы сайта обеспечивают навигацию по сопутствующим электронным ресурсам, региональным и иным информационным системам в сфере образования.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сайт #общество #министерство просвещения
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